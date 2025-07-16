The Sonicare and Sonicare For Kids apps are available for Android and iOS. The list below shows if the apps are available in your country.
The Sonicare For Kids app is available in Belarus. It is not available in Greece, Kuwait, Portugal, Saudi Arabia, Serbia, Kazakhstan, Israel, Türkiye and the United Arab Emirates.
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North America
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Europe
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Middle East
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Asia Pacific
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Africa
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Canada
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Austria
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Kuwait
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Australia
|South Africa
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United States
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Belgium
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Saudi Arabia
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China
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Mexico
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Bulgaria
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United Arab Emirates
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Japan
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Croatia
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Malaysia
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Czech Republic
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New Zealand
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Denmark
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|Singapore
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Estonia
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South Korea
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Finland
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|Thailand
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France
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Germany
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Greece
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Hungary
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Ireland
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Italy
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Latvia
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Lithuania
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Luxembourg
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Netherlands
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Norway
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Poland
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Portugal
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Romania
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Russia
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Serbia
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Slovakia
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Slovenia
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Spain
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Sweden
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Switzerland
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Ukraine
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|United Kingdom
|Kazakhstan
|Israel
|Türkiye